В Ярославле восстановили движение после ликвидации последствий атаки БПЛА

В Ярославле на Костромском шоссе ликвидировали последствия атаки беспилотников, в связи с чем движение транспорта восстановлено. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Он также сообщил, что из-за беспилотной опасности автобусы четырех маршрутов направили в объезд. Автобусы №53 и 41а при движении в сторону «Вернисажа» едут до автовокзала, где затем разворачиваются.

Автобусы №68 при движении в сторону остановки «Большие Полянки» при повороте с улицы Институтской едут направо, к «Арене-2000», а затем едут обратно по маршруту без заезда на остановку «Большие Полянки». Автобусы №66 при движении в сторону остановки «НЗКИ» едут по улице Гагарина, Московскому проспекту, улице Гоголя и Суздальскому шоссе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 28 августа Ярославская область подверглась атаке беспилотников. Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы закрыто. В областной столице из-за ликвидации последствий атаки закрыты два детсада.

Алла Чижова