Ярославская область подверглась атаке БПЛА

Ярославская область подверглась атаке беспилотников рано утром 28 августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Режим беспилотной опасности действует в регионе с 5:32. С того же времени перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Поэтому муниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку М-8, временно не выполняют рейсы. Кроме того, движение затруднено на федеральной трассе Р-132 под Ярославлем.

«В связи с последствиями беспилотной атаки на Костромском шоссе в районе села Туношна затруднено движение автотранспорта. Также временно ограничена работа пассажирских автобусов на данном направлении»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Из-за ликвидации последствий атаки в Ярославле 28 августа закрыты для посещения детские сады №98 и 28. Воспитанников примут близлежащие учреждения.

Алла Чижова