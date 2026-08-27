Главные новости за 27 августа. Кавказ

Арбитражный суд Ставропольского края определил размер субсидиарной ответственности по долгам некогда крупнейшего производителя стеклотары на юге России — ОАО «ЮгРосПродукт». Согласно резолютивной части определения, общая сумма требований к бывшим управленцам и связанным компаниям составила почти 13,4 млрд рублей. В рамках дела о банкротстве судом установлена солидарная ответственность следующих лиц перед кредиторами предприятия: ООО «Гелиос»; Яшкунов Алексей Григорьевич (в пределах конкурсной массы); Гуляев Сергей Федорович;

В городском дворце культуры Железноводска прошла церемония открытия третьего кинофестиваля Ferrum’26. В программе — показ фильмов в курортном парке в неформальной обстановке: зрители смогут смотреть кино с пленки, расположившись на пуфах. Тема фестиваля в этом году — «Любимая книга на экране».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о похищении малолетней девочки и покушении на ее убийство. По версии следствия, 25 августа подозреваемый в доме в селе Цлак Хивского района похитил малолетнюю девочку и увез ее на автомобиле в неизвестном направлении. Предварительно, преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений.

К 90-летию персонажа стихотворения Сергея Михалкова в Пятигорске готовят культурный проект: в городе откроется выставка работ 29 художников, а в перспективе — появится памятник милиционеру дяде Стёпе.