В Пятигорске планируют установить памятник дяде Стёпе

К 90летию персонажа стихотворения Сергея Михалкова в Пятигорске готовят культурный проект: в городе откроется выставка работ 29 художников, а в перспективе — появится памятник милиционеру дяде Стёпе. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своем Telegramканале.

Детали проекта представили в ходе прессконференции в ТАСС, проведенной в формате телемоста между Пятигорском и Москвой. Как рассказала советник председателя Российского фонда культуры Юлия СубботинаМихалкова, экспозиция будет посвящена юбилею литературного героя.

По одной из версий, прототипом дяди Стёпы мог стать пятигорский участковый — поэтому установка памятника в городе приобретает особый символизм, подчеркнул Ворошилов.

Мария Хоперская