Глава СКР запросил доклад о расследовании дела о похищении ребенка в Дагестан

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о похищении малолетней девочки и покушении на ее убийство. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается силами следственных органов СК России по Республике Дагестан.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», по версии следствия, 25 августа подозреваемый в доме в селе Цлак Хивского района похитил малолетнюю девочку и увез ее на автомобиле в неизвестном направлении. Предварительно, преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений.

На следующий день, 26 августа, в лесу на окраине села Цмур Сулейман-Стальского района правоохранители обнаружили автомобиль, в котором находились подозреваемый и похищенная девочка. При задержании фигурант оказал сопротивление, угрожал жизни ребенка и причинил травмы двум сотрудникам полиции. Однако полицейским удалось освободить малолетнюю и остановить мужчину.

Мария Хоперская