Кинофестиваль Ferrum’26 открылся в третий раз в Железноводске

В городском дворце культуры Железноводска прошла церемония открытия третьего кинофестиваля Ferrum’26. В программе — показ фильмов в курортном парке в неформальной обстановке: зрители смогут смотреть кино с пленки, расположившись на пуфах. Об этом сообщает ТАСС.

Тема фестиваля в этом году — «Любимая книга на экране». В рамках киносмотра представят две картины, посвященные 90летию почетного гражданина Железноводска Станислава Говорухина. Особенностью Ferrum’26 стало отсутствие необходимости предварительной регистрации на показы.

Первый показ фестиваля — фильм «Доктор», где Сергей Пускепалис исполнил свою последнюю роль. Киносмотр приурочен к 60летию со дня рождения актера и режиссера. Творческим ориентиром для Ferrum’26 послужил фестиваль «Герой и время», идейным вдохновителем которого был Пускепалис.

Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры РФ и администрации Железноводска.

Наталья Белоштейн