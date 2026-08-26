Главные новости за 26 августа. Ростов-на-Дону и область

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК) сообщила об изменении расписания пригородных поездов в Ростовской области с 9 по 30 сентября. Причина — ремонтно-путевые работы на ряде участков. Корректировки затронут составы на маршрутах Ростов — Лихая и Лихая — Ростов, а также смежные направления: до Кутейниково, Глубокой, Новомихайловской и Орловки-Кубанской. Время отправления и прибытия отдельных поездов сдвинется на несколько минут, а в некоторые дни — до полутора часов.

В первом полугодии 2026 года на капитальный ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в Ростовской области направлено 202 млн руб. Это на 41,8 % меньше показателя аналогичного периода прошлого года (347 млн руб.). Согласно данным ведомства, снижение объема финансирования обусловлено оптимизацией областного бюджета: в текущем году сокращены непервоочередные расходы.

За первые семь месяцев 2026 года в Ростовской области ввели в эксплуатацию 753 тыс. кв. м индивидуального жилья — это на 22 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные приводят аналитики «Дом.РФ». Спад оказался одним из наиболее существенных среди регионов лидеров по объему индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

В Ростовской области бывшего руководителя оборонного предприятия, индивидуального предпринимателя и бывшего руководителя военного представительства подозревают в хищении денег при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Среднемесячную заработную плату в Ростове-на-Дону планируют увеличить с нынешних 81,1 тыс. рублей до 176,8 тыс. рублей к 2035 году. Об этом на заседании городской думы сообщил заместитель главы города по экономике Виталий Золотухин.

В Ростовской области пересмотрят нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за жалоб жителей на переполненные контейнерные площадки и перебои с вывозом мусора. Решение принято на заседании регионального штаба по ТКО.