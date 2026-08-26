В Ростовской области с 9 по 30 сентября изменится расписание пригородных поездов

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания (СКППК) сообщила об изменении расписания пригородных поездов в Ростовской области с 9 по 30 сентября. Причина — ремонтно-путевые работы на ряде участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Корректировки затронут составы на маршрутах Ростов — Лихая и Лихая — Ростов, а также смежные направления: до Кутейниково, Глубокой, Новомихайловской и Орловки-Кубанской. Время отправления и прибытия отдельных поездов сдвинется на несколько минут, а в некоторые дни — до полутора часов.

Дополнительные изменения предусмотрены 14 и 21 сентября — они также отражены в обновлённом расписании. Все поезда сохранят действующие остановки.

Мария Хоперская