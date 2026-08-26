На Дону финансирование ремонта объектов ЖКХ уменьшилось на 42%

В первом полугодии 2026 года на капитальный ремонт и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения в Ростовской области направлено 202 млн руб. Это на 41,8 % меньше показателя аналогичного периода прошлого года (347 млн руб.). Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на министерство ЖКХ региона.

Согласно данным ведомства, снижение объема финансирования обусловлено оптимизацией областного бюджета: в текущем году сокращены непервоочередные расходы. Из 202 млн руб. 127,2 млн руб. выделено из областного бюджета, 66,7 млн руб. — средства федерального бюджета, еще 8,1 млн руб. привлечено за счет казначейского инфраструктурного кредита.

Несмотря на уменьшение финансирования, работы по реконструкции объектов продолжаются. Завершен второй этап проектирования реконструкции ливневой канализации в Ростове-на-Дону. В Матвеево-Курганском и Целинском районах построено шесть разведочноэксплуатационных скважин (одна — в Матвеево-Курганском, пять — в Целинском). В городе Шахты проведена реконструкция одного объекта канализационного хозяйства. Кроме того, в Боковский район поставлены четыре водонапорные башни, а для ГУП РО «УРСВ» приобретено семь единиц спецтехники.

Мария Хоперская