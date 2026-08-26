Власти пообещали увеличить среднюю зарплату в Ростове до 176,8 тыс. рублей

Среднемесячную заработную плату в Ростове-на-Дону планируют увеличить с нынешних 81,1 тыс. рублей до 176,8 тыс. рублей к 2035 году. Об этом на заседании городской думы сообщил заместитель главы города по экономике Виталий Золотухин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2024 году средняя зарплата в городе составляла 70,9 тыс. рублей. К 2030 году власти рассчитывают довести ее до 124,2 тыс. рублей, а к 2035 году — до 176,8 тыс. рублей. Таким образом, относительно текущего уровня показатель должен вырасти примерно в 2,2 раза, а относительно уровня 2024 года — в 2,5 раза.

Рост зарплат, по словам господина Золотухина, планируется обеспечить за счет развития экономики и повышения производительности труда.

На заседании также обсудили демографическую ситуацию. В 2025 году население Ростова составляло 1,143 млн человек. К 2035 году его численность прогнозируется на уровне 1,158 млн человек. Увеличение ожидается за счет внутренней миграции в пределах Ростовской области и расширения Ростовской агломерации.

По словам господина Золотухина, сейчас в Ростов активно переезжают жители северных регионов России.

Валерий Климов