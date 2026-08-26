На Дону возбудили уголовные дела по факту мошенничества с гособоронзаказами

В Ростовской области бывшего руководителя оборонного предприятия, индивидуального предпринимателя и бывшего руководителя военного представительства подозревают в хищении денег при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем гендиректоре АО «Звезда-Стрела», предпринимателе Дмитрии Мисюре и экс-начальнике 567 военного представительства Минобороны России Денисе Коломийцеве. По данным ведомства, в 2025 году они умышленно внесли в документацию ложные данные о себестоимости одного из изделий. Тем самым бюджету министерства был нанесен ущерб на сумму в более чем свыше 110 млн руб.

Уголовные дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 2ст. 201.1 (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа), ч. 1 ст. 285.4 (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа), ч. 5 ст.290 (получение взятки) и ч. 4 ст. 291 (дача взятки) УК РФ.

Сейчас Дмитрий Мисюра заключен под домашний арест, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Константин Соловьев