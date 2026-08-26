Пожар в заповеднике Утриш помогают тушить около 200 человек

В заповеднике Утриш под Анапой продолжается тушение природного пожара. Огонь охватил около 70 га территории, угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

К работам привлечены 193 человека и 53 единицы техники. В тушении задействована авиация МЧС — самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ми-8.

По словам господина Субочева, ликвидацию возгорания осложняют сильные порывы ветра, труднодоступный рельеф, а также сухая и жаркая погода. Огонь распространяется по лесной подстилке.

Пожар на территории заповедника начался 25 августа и к 26 августа распространился примерно на 70 га. По последним данным, локальные очаги занимают около 5 га. В районе действует режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб.

Ранее власти Анапы призывали жителей не пытаться самостоятельно участвовать в тушении пожара. При этом в Новороссийске объявили сбор добровольцев-мотоциклистов для доставки воды к очагам возгорания.

Анна Гречко