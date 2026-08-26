Для тушения пожара на Утрише планируют задействовать Бе-200 и Ми-8

В заповеднике «Утриш» под Анапой к тушению пожара готовят самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8. Воздушная техника приступит к сбросу воды на очаги возгорания в труднодоступной местности, как только позволят погодные условия, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Венаимин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Огонь охватил около 70 га заповедной территории. По последним данным, активные локальные очаги занимают 15 га.

Утром на территории заповедника введен режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб. Для координации работ на место выехал заместитель главы Анапы Сергей Лагутин.

В тушении задействованы сотрудники МЧС России, лесопожарной службы, «Кубань-СПАС», казаки, а также подразделения из соседних муниципалитетов. Группировку сил и средств планируют наращивать. Как отметил глава Кубани, основная задача спасателей — не допустить дальнейшего распространения огня. Работу осложняют сильный ветер и сложный горный рельеф.

Пожар в заповеднике возник 25 августа примерно в 4 км от села Большой Утриш. Первоначально сообщалось о возгорании лесной подстилки на площади 0,5 га. К тушению привлекли 14 человек и семь единиц техники, однако из-за сильного ветра огонь быстро распространился по территории.

Въезд на Утриш со стороны ВДЦ «Смена» временно ограничен. На месте дежурит наряд полиции — ограничения введены для безопасности людей и обеспечения работы спецтехники.

Это уже второй пожар на территории Большого Утриша за несколько дней. 23 августа возгорание произошло после падения обломков беспилотника: сухая растительность загорелась от горящего фрагмента БПЛА. Тогда площадь пожара составила около 100 кв. м.

Анна Гречко