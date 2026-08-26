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В Анапе опровергли набор добровольцев для тушения пожара на Утрише

Власти Анапы опровергли сообщения о наборе добровольцев для тушения пожара в заповеднике «Утриш». Как сообщила в своих социальных сетях глава города Светлана Маслова, в настоящее время для ликвидации огня достаточно сил и средств специализированных служб.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Несанкционированные сообщения о наборе волонтеров распространяются в неофициальных каналах. В администрации призвали жителей и гостей города не откликаться на такие предложения: работа в сложном горном ландшафте, особенно в темное время суток, требует специальной подготовки и оборудования.

«Любая самодеятельность здесь недопустима и, более того, опасна для жизни»,— заявила Светлана Маслова.

В тушении пожара задействованы подразделения МЧС, РСЧС, лесничества и другие специализированные службы. Сейчас группировка насчитывает 119 человек и 30 единиц техники. При необходимости ее состав будет увеличен.

Пожар в заповеднике возник 25 августа примерно в 4 км от села Большой Утриш. Первоначально площадь возгорания составляла 0,5 га, однако из-за сильного ветра огонь распространился значительно дальше. К утру 26 августа площадь пожара достигла 70 га.

Работу спасателей осложняют сильный ветер, горный рельеф и труднодоступность отдельных участков. Для тушения планируется задействовать вертолет из Геленджика, однако его вылет может быть скорректирован из-за погодных условий.

Это уже второй пожар на территории Большого Утриша за несколько дней. 23 августа после падения обломков беспилотника загорелась сухая растительность на площади около 100 кв. м.

Анна Гречко

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