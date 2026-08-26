В Новороссийске объявили сбор волонтеров-мотоциклистов для помощи в тушении пожара на Утрише

В Новороссийске объявили сбор добровольцев-мотоциклистов для помощи в тушении пожара на территории заповедника «Утриш». Владельцев мотоциклов класса эндуро просят присоединиться к работам, сообщает городское управление курортов и туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина / Коммерсантъ

Точкой сбора указан шлагбаум на Малом Утрише. От него участников просят двигаться по главной дороге прямо. Для связи организаторы указали телефон управления курортов и туризма: 8 (617) 63-23-32.

Пожар на территории заповедника начался 25 августа и к 26 августа распространился примерно на 70 га. По последним данным, локальные очаги занимают около 15 га. В районе действует режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб.

К тушению привлечены сотрудники МЧС России, лесопожарной службы, «Кубань-СПАС», казаки и подразделения из соседних муниципалитетов. Работу осложняют сильный ветер и труднодоступный горный рельеф. Для тушения также готовят самолет-амфибию Бе-200 и вертолет Ми-8.

Ранее администрация Анапы предупреждала о несанкционированном наборе добровольцев для тушения пожара и призывала жителей не заниматься самодеятельностью. Власти отмечали, что работы в сложных условиях должны выполнять подготовленные специалисты.

Анна Гречко