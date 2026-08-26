В Большом Утрише площадь пожара достигла 70 га, въезд в заповедник ограничили

Площадь лесного пожара в заповеднике «Утриш» под Анапой достигла 70 га. Из-за ликвидации возгорания въезд на территорию со стороны ВДЦ «Смена» временно ограничили, на месте дежурит наряд полиции, сообщает пресс-служба администрации города.

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К тушению привлечены 119 человек и 30 единиц техники. На месте работает оперативный штаб. В ближайшее время планируется вылет вертолета из Геленджика, однако его применение может осложнить сильный ветер.

Работы также затрудняют горный ландшафт и труднодоступность отдельных участков заповедника. Спасатели продолжают ликвидацию огня.

Пожар возник 25 августа примерно в 4 км от села Большой Утриш. Изначально сообщалось о возгорании лесной подстилки на площади 0,5 га. К тушению привлекали 14 человек и семь единиц техники.

Это уже второй пожар в районе Большого Утриша за несколько дней. 23 августа возгорание произошло после падения обломков беспилотника — тогда сухая растительность загорелась на площади около 100 кв. м. Причины нынешнего пожара и информация о пострадавших не сообщались.

Анна Гречко