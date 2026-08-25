Пожар в заповеднике Большой Утриш распространился на 5 тысяч «квадратов»

В заповеднике Большой Утриш под Анапой произошел лесной пожар на площади 5 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Возгорание произошло 25 августа примерно в 4 км от села Большой Утриш. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 14:10. Загорелась лесная подстилка, площадь распространения огня составила 0,5 га.

К тушению привлекли 14 человек и семь единиц техники. По словам очевидцев, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по территории заповедника.

Это уже второй пожар в Большом Утрише за последние дни. 23 августа возгорание произошло после падения обломков беспилотника: сухая растительность загорелась от горящего фрагмента БПЛА. Тогда огонь распространился на площади 100 кв. метров. Информация о пострадавших и причинах нынешнего возгорания не приводится.

Ранее сообщалось, что в Анапе ограничили посещение лесного фонда на территории заповедника «Утриш» из-за высокой пожароопасности. Туристам временно запрещено гулять по лесным участкам.

Анна Гречко