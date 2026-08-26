Площадь локальных очагов возгорания в заповеднике Утриш сократилась до 5 га

Площадь локальных очагов возгорания в заповеднике Утриш под Анапой сократилась до 5 га. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Лесную подстилку продолжают тушить сотрудники МЧС России, лесопожарной службы, Кубань-СПАС, казаки и подразделения из соседних муниципалитетов. К работам привлечены специалисты из Новороссийска. Со стороны Малого Утриша организовано круглосуточное дежурство, чтобы не допустить распространения огня в сторону города.

На месте также работают сотрудники лесничества и добровольцы: воду к очагам доставляют на мотоциклах и применяют ранцевые огнетушители. По поручению губернатора Краснодарского края координацию работ на месте осуществляет его заместитель Сергей Лагутин.

Пожар на территории заповедника возник 25 августа и к 26 августа распространился примерно на 70 га. В районе действует режим чрезвычайной ситуации, развернут оперативный штаб.

Ранее власти Анапы призывали жителей не пытаться самостоятельно участвовать в тушении пожара. При этом в Новороссийске объявили сбор добровольцев-мотоциклистов для доставки воды к очагам возгорания.

Анна Гречко