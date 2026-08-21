В Анапе утром 21 августа работают 24 АЗС с ограничениями на продажу топлива

По данным на 9:30 21 августа, в Анапе функционируют 24 АЗС. На части из автозаправок действуют различные ограничения на продажу топлива, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На 10 заправках по решению владельцев горючее отпускают исключительно по топливным картам и для спецтранспорта. На 15 АЗС установлены лимиты по литражу: АИ-92, АИ-95 и АИ-100 — по 30 литров на шести заправках; АИ-92, АИ-95 и ДТ — по 40 литров на четырёх; ДТ — по 50 литров на шести АЗС и по 60 литров на пяти.

По видам топлива: АИ-92 доступен на 14 АЗС, АИ-95 — на 17, АИ-100 — на одной. Дизельное топливо — в наличии на всех 24 заправках.

Жителей города призывают не закупать топливо впрок — это позволит обеспечить его доступность для всех водителей и сократить очереди на АЗС. Информация актуальна на 9:30 и в течение дня может меняться.

Оперативные данные о наличии топлива публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений. Минэнерго РФ ранее предупреждало, что сведения о бензине в народных чатах, на сайтах и в мобильных приложениях могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора персональной информации.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции города остается напряженной. По словам мэра, поддержка на федеральном уровне необходима для стабилизации обеспечения муниципалитетов горючим. В Новороссийске для бесперебойной работы коммунальных и экстренных служб, а также предприятий жизнеобеспечения определили две АЗС, которые обслуживают исключительно спецтранспорт и юридических лиц по топливным картам.

Анна Гречко