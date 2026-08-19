Численность населения Новороссийска превысила 500 тысяч человек

Численность постоянного населения Новороссийска по состоянию на август 2026 года достигла 533 тыс. 650 человек. Такие данные «Ъ-Новороссийск» предоставили в отделе по вопросам миграции Управления МВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой администрации Новороссийска Фото: предоставлено пресс-службой администрации Новороссийска

В ведомстве уточнили, что на данный момент в городе-герое зарегистрированы 84 тыс. 303 временных жителя. Таким образом, общее количество жителей, имеющих официальную регистрацию в городе-герое, достигло 617 тыс. 953 человек.

Общий миграционный прирост за отчетный период составил 7 тыс. 350 человек.

Согласно переписи населения 2021 года население Новороссийска составляло 342 тыс. человек. Глава города Андрей Кравченко ранее сообщал, что ежегодный прирост составляет около 3 тыс. человек.

Численность населения Краснодарского края достигла более 9 млн человек. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «По данным полиции, у нас живет более 9 млн человек. В Краснодаре 2,3 млн», — заявил господин Кондратьев на очередном 82-м пленарном заседании ЗСК.

Наталья Решетняк