Численность населения Новороссийска ежегодно увеличивается в среднем на 1%

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко, выступая на форуме Mallpic в Сочи, отметил, что ежегодный прирост населения в городе составляет 3 тыс. человек. По итогам 2023 года эта цифра может увеличиться до 5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sega Black-Sea Фото: Sega Black-Sea

«В Новороссийске наблюдается самый высокий миграционный прирост в Краснодарском крае. В 2021 и 2022 гг. население города увеличилось на 6 тыс. человек (в совокупности). Ожидается, что в этом году прирост составит 5 тыс. человек», — рассказал господин Кравченко.

Он добавил, что на фоне такой плотности населения, в Новороссийске фиксируется самая высокая заработная плата и самая низкая безработица. В настоящий момент в городе открыто 5 тыс. вакансий.

По последним официальным данным, в Новороссийске проживает 342 тыс. человек. При этом в 2021 году экс-глава города Игорь Дяченко сообщил журналистам, что численность населения Новороссийска превысила 500 тыс. человек. «Миграционные службы предоставили мне данные: 477 тыс. человек имеют в городе постоянную регистрацию, еще 39 тыс. — временную. Таким образом, мы перешагнули отметку в 500 тыс. жителей», — заявил он.

Наталья Решетняк, Вячеслав Рыжков

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