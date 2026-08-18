На Кубани за полугодие снизилось количество угонов и краж транспортных средств

В Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года произошла 131 кража транспортных средств, это меньше показателя аналогичного периода 2025 года на 19%. Количество угонов транспорта с января по июнь снизилось на 2% — в регионе зарегистрировано 155 преступлений этой категории, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Статистика угонов и краж касается всех видов транспортных средств — это автомобили, скутеры, мопеды, мотоциклы, трактора и другая техника. По данным «Ъ», в России появился тренд на снижение количества угонов и краж транспорта — в первом полугодии 2026 года таких преступлений было на 12,9% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По мнению экспертов, автомобили и другой транспорт стали похищать реже благодаря развитию городских систем видеонаблюдения. Кроме того, у похитителей стало меньше возможностей продать угнанный автомобиль за рубежом.

Анна Перова