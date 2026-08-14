В Анапе разрешения на открытие получили еще четыре пляжа

В Анапе разрешительные документы на открытие пляжного сезона получили 109 пляжей, еще три проходят экспертизу. К 7 августа было открыто 105 пляжных территорий. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сейчас ведется мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края и Крыма. Новых выбросов нефтепродуктов вдоль береговой линии не зафиксировано. В ликвидации последствий ЧС задействованы 758 человек и 186 единиц техники.

После крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года и выброса нефтепродуктов на черноморском побережье Роспотребнадзор признал пляжи Анапы не соответствующими нормам безопасности для организации отдыха.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 13 августа в Анапе из-за шторма зафиксировали тягун — донное течение, которое движется от берега в сторону открытого моря. На всех пляжах города подняли красные флаги, купание полностью запрещено.

Тягун — подводный поток, который может двигаться от берега со скоростью до 2–3 м в секунду. Внешне подобное течение чаще всего остается незаметным: поверхность моря может выглядеть спокойной либо иметь небольшую рябь.

Алина Зорина