В Геленджике восстановили права 42 обманутых дольщиков

В Геленджике восстановили права 42 участников долевого строительства ЖК «Южный берег», застройщиком которого выступало ООО «Нестер ТВ». Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в региональном департаменте по надзору в строительной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дольщикам выплатили компенсации на общую сумму 366,75 млн руб. Финансирование осуществлялось в 2024–2025 годах.

ЖК «Южный берег» в городе-курорте должны были достроить в декабре 2020 года. 28 ноября 2025 года жилой комплекс исключили из Единого реестра проблемных объектов.

Всего, по данным регионального департамента, сейчас в региональном реестре остаются три проблемных объекта, обязательства по которым не исполнены перед 349 дольщиками. Это ЖК «Луч» и ЖК «Заря» в Краснодаре, а также апарт-комплекс «Grand Royal» в Сочи. Восстановление прав дольщиков ЖК «Луч» и ЖК «Заря» запланировано на II квартал 2027 года.

Еще один объект — ЖК «Анит-Сити» в Краснодаре — исключили из ЕРПО 1 июля 2026 года после завершения строительства. Разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию администрация города выдала 30 июня, а с 1 августа началась передача ключей участникам строительства.

Нурий Бзасежев