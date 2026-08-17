На Кубани более 300 обманутых дольщиков остаются без жилья

В Краснодарском крае в Едином реестре проблемных объектов остаются три жилых объекта, обязательства по которым не исполнены перед 349 участниками долевого строительства. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном департаменте по надзору в строительной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В реестре находятся ЖК «Луч» и ЖК «Заря» в Краснодаре, а также апарт-комплекс Grand Royal в Сочи. Восстановление прав дольщиков двух краснодарских объектов запланировано на второй квартал 2027 года.

При этом из реестра уже исключен краснодарский ЖК «Анит-Сити». Строительство объекта завершили, 30 июня 2026 года администрация города выдала разрешение на ввод его в эксплуатацию, а 1 июля объект исключили из ЕРПО. Передача ключей участникам строительства началась с 1 августа.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по состоянию на 1 июня 2026 года в Краснодарском крае насчитывалось 515 дольщиков, чьи требования к застройщикам были включены в ЕРПО. За год показатель снизился на 1%. Региональная прокуратура также продолжает добиваться ограничения доступа к объявлениям о продаже квартир в проблемных новостройках. За январь—май 2026 года надзорный орган направил в суд 17 таких исков против 21 за аналогичный период 2025 года. Все рассмотренные иски были удовлетворены.

Кроме того, в 2026 году суды края рассмотрели три уголовных дела в отношении семи человек, связанных с хищением средств дольщиков. Одно из дел прекратили из-за истечения срока давности. Еще 18 уголовных дел в отношении 35 человек находятся на рассмотрении судов.

Нурий Бзасежев