В Краснодарском крае насчитывается более 500 обманутых дольщиков

По состоянию на 1 июня 2026 года в Краснодарском крае насчитывается 515 граждан — участников долевого строительства, чьи требования к застройщикам о передаче помещений включены в единый реестр проблемных объектов. Этот показатель снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«В прокуратуру края в анализируемый период поступило на 50% меньше обращений граждан по сравнению с аналогичным периодом 2025 года»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

В период с января по май 2025 года прокурорами в суд общей юрисдикции был предъявлен 21 иск (в истекшем периоде 2026 года — 17 исков) об устранении нарушений прав граждан при участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а именно о признании информации о продаже квартир в строящихся домах, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории России, и ограничении доступа к ней. Все иски рассмотрены и удовлетворены, дела слушались с участием прокуроров.

В тот же период прошлого года суды Краснодарского края рассмотрели четыре уголовных дела в отношении семи лиц по преступлениям, связанным с хищением денежных средств участников долевого строительства. В 2026 году за аналогичный период рассмотрено три уголовных дела в отношении семи лиц, одно из них прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Сейчас в судах края находится на рассмотрении 18 уголовных дел в отношении 35 лиц.

В прокуратуре региона отметили, что вопросы восстановления прав участников долевого строительства находятся на постоянном контроле.

Алина Зорина