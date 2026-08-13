Главные новости за 13 августа. Новороссийск

В Новороссийске продолжают оценивать последствия атаки беспилотников 12 августа. По состоянию на утро 13 августа специалисты обследовали 94 жилых объекта, в том числе 65 частных домов и 29 многоквартирных.

Рабочие комиссии оценивают ущерб в жилых домах Новороссийска, поврежденных в результате атаки беспилотников. Пострадавшим предусмотрены федеральные и муниципальные выплаты в зависимости от ущерба имуществу и степени вреда здоровью.

Восстановление школы №15 в Новороссийске, поврежденной при массированной атаке БПЛА, завершат только к 1 ноября. Ранее планировалось, что учебное заведение подготовят к началу нового учебного года.

Украина пообещала не атаковать инфраструктуру КТК в Новороссийске.

В Мысхакском и Абрау-Дюрсо сельских округах Новороссийска днем 13 августа включили сирены. Жителей предупредили об атаке беспилотников и призвали сохранять спокойствие.

В Геленджике утром 13 августа сработала сирена. Глава города Алексей Богодистов призвал жителей соблюдать меры безопасности и укрыться в помещениях до официального сообщения об отмене угрозы.