В Новороссийске обходят поврежденные дома после атаки БПЛА: пострадавшим назначили выплаты

Рабочие комиссии оценивают ущерб в жилых домах Новороссийска, поврежденных в результате атаки беспилотников. Пострадавшим предусмотрены федеральные и муниципальные выплаты в зависимости от ущерба имуществу и степени вреда здоровью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При частичной утрате имущества предусмотрено 78 485 руб. на человека, при полной утрате имущества первой необходимости — 156 750 руб. За тяжкий или вред здоровью средней степени тяжести выплачивается 627 тыс. руб, за легкий вред — 313,5 тыс. руб. Членам семьи погибшего положено 1,5675 млн руб. на каждого погибшего.

Кроме того, муниципалитет выплачивает по 15 675 руб. каждому пострадавшему и по 15 тыс. руб. гражданам, зарегистрированным в поврежденном жилом помещении, за утрату имущества, не относящегося к предметам первой необходимости.

Для оформления выплат необходимо обратиться в администрацию внутригородского района по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие личность, факт проживания, ущерб и статус потерпевшего. Специалисты работают в усиленном режиме и помогают оформить заявления.

Телефоны администраций районов: Центральный — 8 (617) 64-22-04; Восточный — 8 (617) 26-56-35; Новороссийский — 8 (617) 26-16-62; Приморский — 8 (617) 26-30-56; Южный — 8 (617) 22-01-10. Горячая линия по вопросам выплат: 8 (617) 216-95-50.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Анна Гречко