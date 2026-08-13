В Геленджике работает сирена: жителей призвали укрыться в зданиях

В Геленджике утром 13 августа сработала сирена. Глава города Алексей Богодистов призвал жителей соблюдать меры безопасности и укрыться в помещениях до официального сообщения об отмене угрозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Находящимся на улице рекомендовали зайти в ближайшее здание и укрыться в подвале, цокольном этаже или помещении без окон, особенно если окна выходят в сторону моря. В квартирах в качестве укрытия предложили использовать помещения по правилу двух стен — коридоры, прихожие, тамбуры или ванные комнаты.

Автомобиль, отметил глава города, не обеспечивает необходимой защиты, поэтому использовать его в качестве укрытия не следует.

Господин Богодистов также призвал жителей сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Он напомнил о запрете на съемку и публикацию материалов о работе беспилотников, систем ПВО и спецслужб, поскольку такие публикации могут помешать работе соответствующих служб. Для связи с экстренными службами используется номер 112.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 12 августа над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов были уничтожены 362 беспилотников самолетного типа.

Анна Гречко