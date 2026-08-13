В двух сельских округах Новороссийска объявили сигнал «Внимание всем»

В Мысхакском и Абрау-Дюрсо сельских округах Новороссийска включили сирены. Жителей предупредили об атаке беспилотников и призвали сохранять спокойствие, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожанам рекомендовали следить за официальными сообщениями администрации и главы города, а также информацией на радио «Новая Россия» и телеканале «Новороссийское телевидение».

Жителей также предупредили о запрете публиковать в социальных сетях фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в четверг, 13 августа, объявлена угроза атаки беспилотников. Мэр Андрей Кравченко призвал горожан ожидать отмены сигнала, которая последует после нормализации обстановки.

Анна Гречко