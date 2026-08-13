15-ю школу Новороссийска не успеют восстановить к 1 сентября

Восстановление школы №15 в Новороссийске, поврежденной при массированной атаке БПЛА, завершат только к 1 ноября. Ранее планировалось, что учебное заведение подготовят к началу нового учебного года. О состоянии школы сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в город.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, специалисты обнаружили серьезные повреждения здания: по всей высоте одной из торцевых стен образовались трещины, вышли из строя инженерные коммуникации, частично разрушены кабинеты директора, учительская и учебные классы.

На восстановление школы потребуется около двух месяцев. До завершения работ ученики будут заниматься в соседней школе.

«Все работы договорились завершить до 1 ноября»,— сообщил господин Кондратьев.

Губернатор также заявил, что рядом со школой нет военных объектов. Он отметил, что после завершения ремонта дети должны вернуться в свою школу со второй четверти.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске в четверг, 13 августа, объявлена угроза атаки беспилотников. Мэр Андрей Кравченко призвал горожан ожидать отмены сигнала, которая последует после нормализации обстановки.

Анна Гречко