Украина пообещала не атаковать инфраструктуру КТК в Новороссийске

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 31 июля лично передал Владимиру Зеленскому требование Вашингтона прекратить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

По данным Financial Times, с момента того разговора подобных атак не было. Американские компании Chevron и Exxon Mobile владеют долями в КТК. Один из источников газеты уточнил, что Киев согласился выполнить требование Вашингтона, рассчитывая получить от США лицензию на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

8 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина по просьбе США обязалась не наносить удары по не связанным с Россией нефтяным танкерам и инфраструктуре в Черном море, обеспечивающей экспорт казахстанской нефти. Киев пообещал не атаковать суда, следующие к терминалу, если они не связаны с Россией, не находятся под украинскими санкциями и не перевозят российский груз.

Ранее сообщалось, что в июле Казахстан перенаправил часть нефтяного экспорта по альтернативным маршрутам из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного после серии атак БПЛА. В минэрго республики подчеркнули увеличение транспортировки нефти по направлению Атырау — Самара и рост поставок в Китай. По остальным экспортным направлениям объемы транспортировки сохранились на уровне средних плановых показателей.

Анна Гречко