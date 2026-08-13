После атаки БПЛА в Новороссийске выявили более 90 поврежденных домов

В Новороссийске продолжают оценивать последствия атаки беспилотников 12 августа. По состоянию на утро 13 августа специалисты обследовали 94 жилых объекта, в том числе 65 частных домов и 29 многоквартирных, сообщил в своих соцсетях глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Больше всего повреждений зафиксировали в Восточном районе города. Там специалисты проверили 34 частных дома, шесть из которых практически разрушены. Также обследованы шесть многоквартирных домов и 280 квартир. Подомовые обходы в районе продолжаются.

В Центральном районе поступили заявки по 24 объектам. Комиссии обследовали девять частных домов и 13 многоквартирных, проверив 15 квартир. В основном жители сообщают о выбитых окнах. Еще шесть заявок остаются в работе.

В Приморском районе повреждены 22 частных дома, два многоквартирных дома и 28 квартир. Одна квартира полностью разрушена, в остальных зафиксированы повреждения окон, дверей и стен. Комиссия должна обследовать еще три объекта.

В Южном районе повреждения получили девять квартир в восьми многоквартирных домах. Еще одну квартиру специалистам предстоит проверить.

Параллельно городские службы и управляющие компании устраняют последствия атаки возле пострадавших домов. Рабочие убирают мусор и осколки, расчищают сгоревшие конструкции и поваленные деревья.

К работам подключились около 40 волонтеров муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ. Добровольцы помогают жителям Восточного и Приморского районов.

В ночь на 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате нападения погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек, включая одного ребенка, пострадали. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения, где находятся около 90 человек.

Анна Гречко