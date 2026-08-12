Главные новости за 12 августа. Новороссийск

В Новороссийске в результате массированной атаки БПЛА погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек пострадали.

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав жителей Новороссийска после ночной атаки беспилотников.

В Новороссийске после ночной атаки БПЛА поврежден водопровод диаметром 700 мм. Обе трубы вышли из строя, подача воды в город от ТГВ была остановлена.

В ночь на 12 августа в результате атаки БПЛА на Новороссийск повреждена инфраструктура зернового терминала ПАО НКХП. Среди сотрудников предприятия пострадавших нет.

В Геленджике из-за падения обломков беспилотников ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

В Анапе на девяти из 24 работающих автозаправочных станций топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 11 АЗС действуют ограничения по объему отпуска топлива в баки.