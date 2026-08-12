В Геленджике ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
В Геленджике из-за падения обломков беспилотников ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Елена Вах / Коммерсантъ
По уточненным данным, при ночной атаке пострадали три человека, двоих из них госпитализировали.
Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в районе Голубой бухты. Там повреждены около 20 домов, три из них полностью разрушены.
Жителей пострадавших домов эвакуируют. На месте работают оперативные службы.