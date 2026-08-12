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В Геленджике ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В Геленджике из-за падения обломков беспилотников ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

По уточненным данным, при ночной атаке пострадали три человека, двоих из них госпитализировали.

Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в районе Голубой бухты. Там повреждены около 20 домов, три из них полностью разрушены.

Жителей пострадавших домов эвакуируют. На месте работают оперативные службы.

Анна Гречко

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