В Новороссийске при атаке БПЛА погиб ребенок, пострадали восемь человек

В Новороссийске в результате массированной атаки БПЛА погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По его словам, всю ночь Краснодарский край отражал атаку нескольких сотен беспилотников. В Новороссийске обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и четыре предприятия.

Восемь пострадавших, среди которых один ребенок, госпитализированы. При необходимости их готовы принять краевые медицинские учреждения.

Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения. Сейчас в них находятся около 90 человек. К оценке ущерба в ближайшее время приступит муниципальная комиссия. Вениамин Кондратьев поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать необходимую помощь семье погибшего ребенка.

Кроме Новороссийска, последствия атаки зафиксированы в Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. В поселке Волна обломки БПЛА упали во дворе частного дома, погиб мужчина. В Анапе пострадали два человека, в Геленджике — еще двое.

Система противовоздушной обороны отражала налет дронов в Новороссийске с 21:50 11 августа. На протяжении более чем восьми часов силы ПВО вели уничтожение воздушных целей.

Анна Гречко