В Анапе на девяти АЗС ограничили продажу топлива

В Анапе на девяти из 24 работающих автозаправочных станций топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 11 АЗС действуют ограничения по объему отпуска топлива в баки. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По состоянию на 9:30 12 августа бензин АИ-92 был доступен на 16 АЗС, АИ-95 — на 18, АИ-100 — на одной. Дизельное топливо можно было приобрести на всех 24 работающих заправках.

На двух АЗС отпуск АИ-92 и АИ-95 ограничен 30 литрами. Еще на четырех станциях лимит для этих марок составляет 40 литров. На пяти АЗС дизельное топливо отпускают в объеме до 50 литров, еще на четырех — до 60 литров.

В администрации подчеркнули, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня может меняться. Жителей и гостей города призвали не закупать топливо впрок, чтобы снизить очереди на АЗС и сохранить его доступность для водителей.

Сведения о доступности бензина на заправках появились на фоне роста активности мошеннических интернет-ресурсов и топливного кризиса в регионах России. Минэнерго РФ предупредило граждан об обмане в сети, связанном с фейковыми картами и ботами о запасах бензина на заправках.

Анна Гречко