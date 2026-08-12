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Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав новороссийцев после атаки БПЛА

Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав жителей Новороссийска после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям», — говорится в сообщении.

Руководство прокуратуры края контролирует ситуацию и работу служб по ликвидации последствий атаки. В ведомстве также следят за тем, чтобы пострадавшим жителям своевременно оказали необходимую помощь.

Отражение атаки беспилотников на Новороссийск началось в 21:50 11 августа. Силы ПВО отражали налет в течение почти восьми часов.

По предварительным данным, обломки БПЛА повредили жилые дома и коммерческие объекты. Также сообщалось об обрушении надземного путепровода на улице Магистральной. Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.

Анна Гречко

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