В Новороссийске атакован зерновой терминал НКХП

В ночь на 12 августа в результате атаки БПЛА на Новороссийск повреждена инфраструктура зернового терминала ПАО НКХП. Среди сотрудников предприятия пострадавших нет, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Новороссийский Зерновой Терминал» Фото: пресс-служба ООО «Новороссийский Зерновой Терминал»

Подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет опубликована позднее.

Накануне ночью Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек, включая одного ребенка, пострадали. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения, где находятся около 90 человек.

Всего над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России за ночь сбили 502 беспилотных летательных аппарата.

Анна Гречко