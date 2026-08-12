В Новороссийске после атаки БПЛА поврежден водовод, подача воды ограничена

В Новороссийске после ночной атаки БПЛА поврежден водопровод диаметром 700 мм. Обе трубы вышли из строя, подача воды в город от ТГВ остановлена, сообщил в своем Telegram-канале замглавы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Специалисты уже работают на месте и проводят демонтаж поврежденных участков. Аварийные работы по восстановлению одной трубы планируют завершить к 12:00.

Для восстановления второй трубы потребуется заменить около четырех метров водовода. Ориентировочный срок завершения работ — 20:00. Вечерняя подача воды будет осуществляться с 18:00 до 21:00.

Накануне ночью Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА. В результате погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек, включая одного ребенка, пострадали. Обломки беспилотников повредили 21 жилой дом и четыре предприятия. Для жителей поврежденных домов развернули пункты временного размещения, где находятся около 90 человек.

Анна Гречко