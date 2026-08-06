Главные новости за 6 августа. Кавказ

В Ставропольском крае в первом полугодии 2026 года прекратили деятельность 41 организация, работающая в гостиничном и санаторно-курортном бизнесе. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было ликвидировано 21 предприятие. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитической службе «Контур.Фокус».

В первом полугодии 2026 года в Ставропольском крае реализовали 175 новых грузовых автомобилей, что на 41,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем продаж достигал 297 единиц. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные «Автостата».

В Ставропольском крае в январе-июне 2026 года ликвидировано 2 162 юридических лица. Это на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда закрылось 1 779 таких компаний, и на 18% — чем за первые шесть месяцев 2025 года (1 834). Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Власти Северной Осетии объявили конкурс на выбор подрядчика для первого этапа реконструкции системы водоснабжения Владикавказа. Начальная стоимость контракта составляет 2,2 млрд руб., следует из материалов Единой информационной системы в сфере закупок.

Первый заместитель председателя краевого правительства Андрей Хлопянов проинформировал, что для нужд сельхозпроизводителей региона зарезервировано 37 тыс. тонн дизеля и 3,8 тыс. тонн бензина. Эти запасы покрывают 83% и 97% соответствующих потребностей для завершения уборочной кампании и проведения посевных работ.

Средние розничные цены на автомобильное топливо в Ставропольском крае продолжают снижаться после резкого скачка, который регион пережил в июле на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов на юге России. По данным Северо-Кавказстата, по состоянию на 3 августа стоимость большинства видов топлива вновь уменьшилась.