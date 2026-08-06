На реконструкцию водоснабжения Владикавказа направят 2,2 млрд рублей

Власти Северной Осетии объявили конкурс на выбор подрядчика для первого этапа реконструкции системы водоснабжения Владикавказа. Начальная стоимость контракта составляет 2,2 млрд руб., следует из материалов Единой информационной системы в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Заявки на участие принимаются до 17 августа, итоги конкурса планируют подвести 20 августа. Государственным заказчиком выступает ГКУ «Управление капитального строительства Республики Северная Осетия — Алания», а закупку проводит республиканское управление по проведению закупок для государственных нужд.

Контракт предусматривает выполнение работ по объекту «Реконструкция системы водоснабжения г. Владикавказа (I этап)». Заказчик готов выплатить подрядчику аванс в размере 30% стоимости работ — около 662 млн руб. Конкурс проводят по 44-ФЗ с обязательным общественным обсуждением, которое требуется для закупок такого масштаба. При оценке заявок цена получит вес 60%, еще 40% придется на квалификацию участников, включая опыт выполнения аналогичных проектов, наличие специалистов, оборудования и финансовых ресурсов.

К участию допустят только компании, уже реализовавшие крупные проекты по строительству или реконструкции линейных объектов инженерной инфраструктуры. Поскольку начальная стоимость контракта превышает 500 млн руб., претендент должен подтвердить опыт выполнения аналогичных работ стоимостью не менее 30% от цены нынешнего конкурса, то есть примерно 662 млн руб. Для подтверждения потребуется представить исполненный контракт, акты приемки и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо другие документы, предусмотренные постановлением правительства РФ №2571.

Проект реконструкции системы водоснабжения Владикавказа входит в федеральную комплексную программу модернизации коммунальной инфраструктуры. В действующей редакции программы общий объем финансирования первого этапа составляет около 1,95 млрд руб., из которых свыше 1,8 млрд руб. обеспечивает федеральный бюджет, а около 149,5 млн руб. — республика. Финансирование распределено на 2026–2028 годы.

В июле 2025 года правительство РФ внесло изменения в перечень объектов программы, при этом проект получил нынешнее название «Реконструкция системы водоснабжения г. Владикавказа (I этап)». Ранее он фигурировал как строительство водозабора на Орджоникидзевском месторождении у села Чми с самотечным водоводом.

Позднее правительство Северной Осетии скорректировало параметры региональной адресной инвестиционной программы. Согласно опубликованным документам, общая стоимость первого этапа реконструкции выросла до 1,67 млрд руб., а затем — до 2,206 млрд руб., что соответствует объявленной закупке. В региональных документах также указано, что первый этап предусматривает реконструкцию около 192 км сетей водоснабжения.

Станислав Маслаков