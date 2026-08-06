Бензин на Ставрополье за неделю официально подешевел почти на 5%

Средние розничные цены на автомобильное топливо в Ставропольском крае продолжают снижаться после резкого скачка, который регион пережил в июле на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов на юге России. По данным Северо-Кавказстата, по состоянию на 3 августа стоимость большинства видов топлива вновь уменьшилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Сильнее всего за неделю подешевел бензин АИ-95 — на 4,79%, до 82,07 руб. за литр. Цена бензина АИ-92 снизилась на 4,41%, до 75,53 руб. за литр. Дизельное топливо потеряло в цене 5,82% и теперь стоит в среднем 86,25 руб. за литр. Исключением стал бензин АИ-98, который за неделю прибавил 0,24% и достиг 99,2 руб. за литр. Официальные данные опубликованы Северо-Кавказстатом в рамках еженедельного мониторинга потребительских цен.

Текущее снижение стало продолжением коррекции после июльского топливного кризиса, когда розничные цены в Ставропольском крае за короткий срок выросли на десятки процентов. Согласно материалам Росстата, уже в середине июля средняя стоимость бензина в регионе достигала 83,15 руб. за литр, АИ-92 — 76,35 руб., АИ-95 — 88,37 руб., дизельного топлива — 91,26 руб., что значительно превышало уровни конца июня.

Резкий рост цен в июле наблюдался не только на Ставрополье, но и в других регионах Северного Кавказа. Наиболее сложная ситуация сложилась в Дагестане, где власти официально признали перебои с поставками бензина и сжиженного газа и объявили о намерении привлечь в регион вертикально интегрированные нефтяные компании для стабилизации рынка. Аналогичные проблемы с обеспечением АЗС фиксировались и в других субъектах юга России, где отдельные заправочные станции вводили ограничения на отпуск топлива. На этом фоне Ставропольский край оказался одним из регионов, где после восстановления логистики и увеличения поставок началось постепенное снижение розничных цен.

Несмотря на недельное удешевление, стоимость топлива в крае остается выше уровней начала лета. Для сравнения, по данным Росстата, в первую неделю июля средняя цена бензина в Ставропольском крае составляла 79,88 руб. за литр, АИ-92 стоил 68,83 руб., АИ-95 — 75,78 руб., дизельное топливо — 82,89 руб. Таким образом, даже после двух недель снижения АИ-95 остается примерно на 6,3 руб. дороже, чем месяц назад, АИ-92 — почти на 6,7 руб., а дизельное топливо — более чем на 3 руб. за литр.

Еженедельный мониторинг Северо-Кавказстата показывает, что снижение цен пока носит выборочный характер и не затронуло высокооктановый бензин АИ-98, стоимость которого продолжает постепенно расти.

Станислав Маслаков