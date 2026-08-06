На Ставрополье количество ликвидаций юрлиц за два года выросло на 21,5%

В Ставропольском крае в январе-июне 2026 года ликвидировано 2 162 юридических лица. Это на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда закрылось 1 779 таких компаний, и на 18% — чем за первые шесть месяцев 2025 года (1 834). Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Банкротами на Ставрополье в январе-июне 2026 года признаны 112 юридических лиц (для сравнения, в первых полугодиях 2023 года — 79, 2024 года — 110, 2025 года — 71).

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму в январе-июне 2026 года ликвидировано 1 151 юридическое лицо. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 65% — чем, за первые шесть месяцев 2023 года. Больше всего закрытий пришлось на сферы торговли и недвижимости. В Краснодарском крае за первые шесть месяцев 2026 года закрылось 4 014 юридических лиц. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ростовской области количество ликвидаций юрлиц за два года выросло на 77%.

«Ъ-Кавказ» сообщал, что в Ставропольском крае в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных коммерческих организаций почти вдвое превысило число вновь зарегистрированных.

Маргарита Синкевич