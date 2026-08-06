Аграрии Ставрополья обеспечены дизелем на 83% для завершения уборочной кампании

Краевые ведомства Ставрополья приступили к переговорному процессу с топливными компаниями с целью восстановления необходимых объемов поставок горючего в регион. Об этом сообщил заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Василий Глушаков. Его слова приводит Управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

По словам чиновника, в штатном режиме за сутки в регионе расходуется от 2,5 до 3 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и газа. Однако 5 августа этот показатель оказался заметно ниже нормы.

«За сутки реализовано немногим более 2 тыс. тонн. Ведём работу с компаниями, у которых есть возможность нарастить объемы поставок топлива, чтобы поддерживать уровень, необходимый для обеспечения потребителей», — пояснил господин Глушаков.

Ситуация на топливном рынке края находится в поле зрения губернатора Владимира Владимирова. По его поручению профильные структуры сформировали региональный штаб по мониторингу поставок нефтепродуктов. Особое внимание уделяется доступности горючего в небольших населенных пунктах, куда дополнительные объемы будут направлены в приоритетном порядке.

Отдельного внимания заслуживает положение в аграрном секторе. Первый заместитель председателя краевого правительства Андрей Хлопянов ранее проинформировал, что для нужд сельхозпроизводителей региона зарезервировано 37 тыс. тонн дизеля и 3,8 тыс. тонн бензина. Эти запасы покрывают 83% и 97% соответствующих потребностей для завершения уборочной кампании и проведения посевных работ.

Станислав Маслаков