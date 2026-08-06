Количество закрытий гостиничного бизнеса на Ставрополье за два года выросло почти вдвое

В Ставропольском крае в первом полугодии 2026 года прекратили деятельность 41 организация, работающая в гостиничном и санаторно-курортном бизнесе. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было ликвидировано 21 предприятие. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитической службе «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным аналитиков «Контур.Фокуса», несмотря на рост числа ликвидаций, гостиничная отрасль региона продолжает расширяться. За первые шесть месяцев 2026 года на рынок вышли 70 новых участников против 68 годом ранее и 64 — в первом полугодии 2024 года. В результате общее количество организаций увеличилось с 791 до 820, или на 3,67%.

Динамика закрытия бизнеса при этом остается восходящей. Если в январе—июне 2024 года деятельность прекратила 21 организация, то за аналогичный период 2025 года — уже 37, а в первом полугодии текущего года — 41.

По состоянию на 1 июля 2026 года в гостиничном и санаторно-курортном бизнесе Ставропольского края работают 820 организаций. Более двух третей рынка — 67,56% — приходится на индивидуальных предпринимателей, тогда как доля юридических лиц составляет 32,44%. За полгода число ИП выросло на 35, до 554, а количество юридических лиц сократилось с 272 до 266.

Как отметила аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова, аналогичная тенденция наблюдается и в целом по России. По ее словам, гостиничная отрасль продолжает расти, однако темпы роста замедляются, тогда как количество ликвидаций увеличивается. Это свидетельствует о продолжающемся обновлении рынка и усилении конкуренции между его участниками.

Валерий Климов