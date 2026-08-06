Продажи новых грузовиков на Ставрополье сократились на 41%
В первом полугодии 2026 года в Ставропольском крае реализовали 175 новых грузовых автомобилей, что на 41,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем продаж достигал 297 единиц. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные «Автостата».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Как пояснил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, одной из ключевых причин спада стало перераспределение спроса: покупатели все чаще отдают предпочтение технике с пробегом вместо новых транспортных средств. Существенную роль в обновлении автопарков играют также автомобили, которые вышли из лизинга либо были изъяты из него.
Схожая динамика прослеживается и в целом по России. Рынок новых грузовиков демонстрирует тенденцию к сокращению, хотя темпы снижения варьируются в зависимости от показателей предыдущего года в отдельных регионах.