Продажи новых грузовиков на Ставрополье сократились на 41%

В первом полугодии 2026 года в Ставропольском крае реализовали 175 новых грузовых автомобилей, что на 41,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем продаж достигал 297 единиц. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные «Автостата».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как пояснил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, одной из ключевых причин спада стало перераспределение спроса: покупатели все чаще отдают предпочтение технике с пробегом вместо новых транспортных средств. Существенную роль в обновлении автопарков играют также автомобили, которые вышли из лизинга либо были изъяты из него.

Схожая динамика прослеживается и в целом по России. Рынок новых грузовиков демонстрирует тенденцию к сокращению, хотя темпы снижения варьируются в зависимости от показателей предыдущего года в отдельных регионах.

Наталья Белоштейн