Главные новости за 5 августа. Ростов-на-Дону и область

Инвестиционный портфель Ростовской области включает более 600 проектов на сумму свыше 1 трлн руб. Из них 35 проектов на сумму более 520 млрд руб. входят в перечень ключевых.

АНО «Центр поддержки экспорта» по итогам первого полугодия 2026 года оказал 57 услуг 41 субъекту малого и среднего предпринимательства. При его содействии 16 предприятий области заключили 31 экспортный контракт на общую сумму свыше $9 млн.

Министерство строительства Ростовской области внесло изменения в распределение субсидий на обеспечение жильем молодых семей на 2026 год: в 14 территориях финансирование увеличено, еще 29 городов и районов столкнулись с сокращением ассигнаций.

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск Межрайонной инспекции ФНС России № 23 по Самарской области к новочеркасскому производителю радиаторов — ООО «Форте пром стил ГМБХ» — об обращении взыскания на имущество в счет задолженности на сумму более 322 млн руб.

До конца 2028 года в Ростовской области намерены реализовать шесть дорожных проектов общей стоимостью 8,6 млрд руб. Из них 6,9 млрд руб. приходится на областной бюджет, 1,5 млрд руб. — на федеральный. Прочие затраты составляют 168,1 млн руб.

Общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Ростовской области за 2025 год составил 90,8 млрд рублей. Основная часть поступлений сформирована за счет безвозмездных поступлений — 90,5 млрд руб.