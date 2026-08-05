Большую часть доходов бюджета ТФОМС Дона обеспечили безвозмездные поступления

Общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Ростовской области за 2025 год составил 90,8 млрд рублей. Основная часть поступлений сформирована за счет безвозмездных поступлений — 90,5 млрд руб. Соответствующая информация содержится в отчете об исполнении бюджета ТФОМС, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, налоговые и неналоговые доходы сформировали лишь 0,35% от общего объема поступлений (320,5 млн руб.). В их структуре выделяются доходы от платных услуг (30,8 млн руб.), штрафы и санкции (289,6 млн руб.) и доходы от реализации имущества (4,2 тыс. руб.).

В число штрафных санкций вошли иные штрафы и пени (214,6 млн руб.), возмещение ущерба при страховых случаях (7,4 млн руб.), денежные взыскания за нецелевое использование средств (66,5 млн руб.).

Основным источником формирования бюджета ТФОМС являются межбюджетные трансферты. Значительная часть направлена на финансовое обеспечение ОМС (88,9 млрд руб.), софинансирование зарплат медработников (117,8 млн руб.), выплаты за выявление онкозаболеваний (1,1 млн руб.).

Дефицит бюджета финансируется за счет внутренних источников. В 2025 году наблюдались увеличение прочих остатков средств на 94,7 млрд руб.

Таким образом, бюджет ТФОМС Ростовской области характеризуется высокой зависимостью от безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Налоговые и неналоговые доходы формируют незначительную часть поступлений.

Наталья Белоштейн