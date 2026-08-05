ФНС взыскивает 322 млн рублей с производителя радиаторов в Новочеркасске

Арбитражный суд Ростовской области принял к производству иск Межрайонной инспекции ФНС России № 23 по Самарской области к новочеркасскому производителю радиаторов — ООО «Форте пром стил ГМБХ» — об обращении взыскания на имущество в счёт задолженности на сумму более 322 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Налоговая инспекция требует обратить взыскание на имущество компании, заложенное по решению о принятии обеспечительных мер от 29.01.2026 года, в пределах суммы задолженности — 322,3 млн рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Форте пром стил ГМБХ» зарегистрировано в 2018 году в Новочеркасске Ростовской области. Основной вид деятельности — производство радиаторов. Учредитель — Александр Денисов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. За 2025 год убыток компании составляет — 51,7 млн руб., выручка за 2025 год — 2,8 млрд руб.

В перечень имущества, на которое обращается взыскание, входят:

— термоактивное порошковое покрытие (100 000 шт.) — 26,3 млн руб.;

— Т-образный фитинг TP-78,5 (881 500 шт.) — 24,6 млн руб.;

— Т-образный фитинг TP-44,5 (152 986 шт.) — 4 млн руб.;

— L-образный фитинг WP-36,8 (137 492 шт.) — 3,3 млн руб.;

— перемычка сварочная (211 шт.) — 2,6 млн руб.;

— мотор-редуктор Sumitomo Cyclo СННХ-6135Е-35Т 112А250 (2 шт.) — 418 тыс. руб.;

— пружина газовая RV500-019В (10 шт.) — 115 тыс. руб.;

— трубка с Т-образным подключением AGTP-78,5 H500 (34 084 шт.) — 8,9 млн руб.;

— защитный уголок тип 22 (589 140 шт.) — 3,7 млн руб.;

— кольцо распорное (1 800 000 шт.) — 9 млн руб.;

— добавка ЯрЛИмикс 200 (140 шт.) — 68 тыс. руб.;

— лента ст.хк 0,6500 (08пс) (34 205 шт.) — 2,8 млн руб.;

— лента ст.хк 0,6572,5 (08пс) (34 915 шт.) — 2,8 млн руб.;

— лента ст.хк 1,2210 (08пс) (49 480 шт.) — 4,9 млн руб.;

— лента ст.хк 0,35400 (08пс) (607 986 шт.) — 51,6 млн руб.;

— лента ст.хк 1,2310 (08пс) (510 740 шт.) — 29,8 млн руб.;

— лента ст.хк 1,2410 (08пс) (128 010 шт.) — 9,1 млн руб.;

— лента ст.хк 0,35200 (08пс) (93 660 шт.) — 7,7 млн руб.;

— лента ст.хк 0,35100 (08пс) (74 387 шт.) — 5,9 млн руб.;

— лента ст.хк 0,35300 (08пс) (58 540 шт.) — 4,4 млн руб.;

— рулон хк резаный 1,2510 (08пс) (1 117 325 шт.) — 80,4 млн руб.;

— автомобиль легковой SKODA ROOMSTER, г/н К731СЕ134, VIN TMBMD45J785040279 — 510 тыс. руб.

Предварительное судебное заседание назначено на 1 сентября 2026 года.

Суд обязал истца представить заверенные копии документов из приложения к заявлению, а также доказательства права собственности ответчика на спорное имущество. Ответчику предписано подготовить письменный мотивированный отзыв с нормативным и документальным обоснованием, указав в нём контактные данные.

Тат Гаспарян